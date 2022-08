NS-personeel gaat vanaf woensdag staken: hebben de stakingen zin? Vijf vragen en antwoorden.

NS-medewerkers klagen over de werkdruk. Worden ze inderdaad slecht betaald? En gaan de stakingen wat uithalen? ‘De NS-directie heeft een lange adem.’ Vijf vragen en antwoorden.

Waarom staken de NS-medewerkers?

In mei begonnen de cao-onderhandelingen voor de Nationale Spoorwegen (NS). De vier spoorvakbonden probeerden met de directie afspraken te maken over de lonen en arbeidsomstandigheden voor circa 19.000 NS-medewerkers. Die klagen al langer over de werkdruk: veel treinmedewerkers hebben onregelmatige werktijden en draaien lange diensten. Tel daar het personeelstekort bij op - de NS zoekt nog 1100 mensen - en de werkdruk neemt alleen maar verder toe.

Vakbonden verschenen met geslepen messen aan de onderhandelingstafel. Ze eisen een betere werk-privébalans. Bovendien willen ze dat medewerkers meer betaald krijgen. Gezien de torenhoge inflatie, die dit jaar waarschijnlijk op 9,9 procent uitkomt, willen de bonden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .