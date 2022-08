Militair verwondde collega in Irak

Bij het schietincident in Erbil (Irak) waarbij een Nederlandse militair zondag zwaargewond is geraakt, is een andere militair betrokken. Bij wapenonderhoud heeft een militair een andere militair verwond, maakte de Koninklijke Marechaussee bekend. Een rechercheteam van de Koninklijke Marechaussee gaat onderzoek doen naar het schietincident, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Het team zal uit zeven of acht mensen bestaan en vertrekt ‘zo snel mogelijk’ naar Erbil. Mogelijk wordt het team dinsdagochtend al ingevlogen om ter plekke onderzoek te doen.