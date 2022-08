OM vraagt vrijspraak bij herziening flatmoord

Arnhem

Nieuw, uitvoerig onderzoek heeft het bewijs op basis waarvan B. jaren geleden werd veroordeeld, ondergraven. Het Arnhemse hof herziet de zaak in opdracht van de Hoge Raad. Slachtoffer in de zaak is de 37-jarige Regie van den Hoogen, de partner van B. Hij vond de vrouw op de ochtend van 10 april 2000 met doorgesneden keel in het halletje van hun gezamenlijke flatwoning in de Rosmalense wijk Hintham. B. sloeg alarm en werd dezelfde dag als verdachte aangehouden. De man heeft altijd ontkend dat hij Van den Hoogen iets heeft aangedaan; volgens hem heeft de vrouw zelf het leven beëindigt. De rechtbank en later - in hoger beroep - het gerechtshof in Den Bosch achtten niettemin doodslag bewezen en legden B. tbs met dwangverpleging op. De tbs-maatregel is in 2017 beëindigd.