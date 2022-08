Teveel bijen in Amsterdam: de wilde bij verliest terrein aan de honingbij

De ontdekking van de coronacrisis: mensen en dieren leven dicht op en bij elkaar. Waar zitten ze elkaar in de weg, waar vertoeven ze gelukkig in elkaars nabijheid? Vandaag: de wilde bij.

Kijk even, door de grote facetogen van een wilde bij, naar het Amsterdamse Gijsbrecht van Aemstelpark. Links een groot groen vlak kortgeknipt gras, waarop af en toe een losse boom staat. Vooruit een kaarsrecht wandelpad uit de jaren zestig, en rechts een rommelige waterkant vol gele rolklaver, witgekleurd walstro en roze kroonkruid.

In het ultraviolette lichtspectrum vallen vooral de zwarte lijnen op je landingsplek op - het bloemblad - die rechtstreeks naar het nectar wijzen. Alleen jammer dat de meeste zoetigheid waarschijnlijk al is weggekaapt door de honingbij. Die werkt samen met duizenden soortgenoten uit dezelfde kast, geeft de locatie van bloeiende planten door via de mysterieuze bijendans en maakt honing om de Nederlandse w..

