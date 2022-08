Jonkheer Coenders kreeg ruzie met de dominee. Gevolg: groot onrecht op het Groningse platteland

De kerk waar dominee Hamer preekte, tot hij in 1657 in opspraak werd gebracht.

Huizinge, een dorpje op het Groninger Hogeland, is landelijk bekend door de krachtige aardbeving van 16 augustus 2012, een gevolg van de aardgaswinning. De voorzaten van de historicus Johan Huizinga, schrijver van Herfsttij der Middeleeuwen (1919), waren vanaf 1555 boer in Huizinge. Van generatie op generatie woonden ze op de kapitale boerderij Melkema.

De Huizinga’s waren doopsgezind, maar hebben vast iets meegekregen van een drama dat zich vanaf 1657 voltrok bij de gereformeerden in Huizinge. De hoofdrolspeler heette Dirk Hamer, rond 1600 geboren in Sittard. Na een studie in Harderwijk was hij predikant geworden in Oosterbeek en vervolgens in Rijnberk, een vestingstadje langs de Rijn. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ha..

