Hoge energieprijs slaat krater tussen arme en rijke gebruikers

Amsterdam

PVV-leider Geert Wilders zette vorige week een mailtje op Twitter. Onder de kop ‘Energie nood’ schrijft een vrouw over de situatie van haar moeder van wie het energiecontract in juli afliep. Het nieuwe maandbedrag werd 361 euro, dat werd in augustus bijgesteld naar 600 euro en vorige week volgde het bericht dat het tarief in september 888 euro zou zijn. ‘Ze heeft alleen AOW en moet nu dus 70 procent daarvan uitgeven aan alleen energie’, schrijft de dochter.

Op de Volkskrant-redactie komen vergelijkbare mails binnen. ‘Dit is onhoudbaar’, schreef een man die zijn maandelijkse voorschot binnen een jaar zag oplopen van 200 naar bijna 1000 euro.

En uit de CPB-cijfers bleek vrijdag nog maar eens hoezeer de hoge energieprijzen erin..

