De scholen zijn weer begonnen en het aantal fietsongelukken stijgt: fiets veilig

Apeldoorn

Logisch dat het direct na de vakantie nogal eens misgaat, vindt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ‘Mensen zitten nog in de vakantiemodus; zijn uit de routine van werk en school. We moeten gewoon weer wennen aan het verkeer, aan de drukte, al denken we dat het vanzelfsprekend allemaal goed gaat. Ineens hebben we allemaal weer haast. De kinderen zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar gespannen en kunnen onverwachte reacties vertonen.’

Trossen jonge fietsers vullen de paden, of de helft van de weg. Voortzwoegen in een groep is even onwennig; een zwieber is gauw gemaakt. ‘Kinderen zijn bezig met elkaar, met hun vakantieverhalen, hun mobieltje. Dus letten ze minder op. Soms kennen ze de route nog niet goed.’ Om over automobil..

