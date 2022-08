Sinds de hittegolf ligt de Waddenzee vol met drijvend kokkelvlees

Op de Waddenzee sterven momenteel extreem veel kokkels, net als in de hete, droge zomer van 2018. De hittegolf van deze maand is de oorzaak, vermoedt Katja Philippart, onderzoeker van mariene kustecosystemen bij het NIOZ (het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee).

De eerste meldingen van kokkelsterfte kreeg ze afgelopen vrijdag binnen. Ze heeft inmiddels al veel foto’s en filmpjes gezien van drijvende kokkellijfjes en lege schelpen. ‘Normaal gesproken zitten kokkels in de grond, net onder het bodemoppervlak’, vertelt ze. ‘Als ze dood gaan of dood zijn, komen ze omhoog. De schelp gaat dan open staan en de lijfjes laten los en gaan drijven.’

Er vindt volgens haar elk jaar wel kokkelsterfte in de Waddenzee plaats. ‘Dat gebeurt normaal gesproken vooral op plekken waar zeesla zich ophoopt. Dat kan op wadplaten zijn of in ‘hoekjes’ van de zee, zoals de Mokbaai, een inham in de zuidkust van Texel. De kokkels gaan onder die dikke laag groene algen dood, omdat ze geen zuurstof meer kunnen krijgen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .