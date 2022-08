Niet steeds een andere huisarts? Dit dorp kocht zijn eigen praktijk

De huisartsenzorg in Nederland verschraalt. In Lexmond konden ze het niet langer aanzien, steeds een andere invaller of vervanger. Ze kwamen in actie. Binnenkort heeft het dorp weer twee vaste huisartsen.

Lexmond

Wie zich sinds het vertrek van de vorige vaste huisarts, zo’n twee jaar terug, met een kwaaltje bij de praktijk in Lexmond meldde, had grote kans een onbekende in de spreekkamer te treffen. Een arts die heus vriendelijk en bekwaam was, maar die je naam moest opzoeken in het computersysteem om te achterhalen waaraan je lijdt en wat daar in het verleden al aan gedaan is.

‘Ik trof eens een oudere arts’, zegt Jan van Wiggen (58) van het Dorpsinitiatief Lexmond. ‘Hij zat daar met twee vingers te typen. Zo! Het duurde een halfuur voor hij wist wie ik was.’ Dat was niet het enige probleem. Door het tekort aan doktersassistenten was de praktijk slecht telefonisch bereikbaar, zegt Sylvia de Jong (50), eveneens actief bij het dorpsinitiatief..

