Hoogleraar ecologie Han Olff: ‘Ik roep het kabinet op de rug recht te houden’

Anders dan sommige wetenschappers, boeren of politici willen geloven, is er grote overeenstemming onder wetenschappers over de aanpak van de stikstofcrisis, stelt hoogleraar ecologie Han Olff. ‘De uitspraken van CDA-leider Hoekstra heb ik met kromme tenen bekeken.’

'Recente enquêtes laten zien dat 80 procent van de boeren gemotiveerd is om te verduurzamen, dus er is echt wel bereidheid om te veranderen.'

Samen met 35 andere wetenschappers publiceerde u maandag in dagblad Trouw een opiniestuk over de aanpak van het stikstofbeleid met de strekking dat sommige politici en wetenschappers moeten stoppen met twijfel zaaien rond dit thema. Waarom was het volgens u noodzakelijk om deze brief te schrijven?

‘Ik zie dat zogenaamde twijfel onder wetenschappers wordt gebruikt om besluiten rond stikstof nog even uit te stellen. Een voorbeeld daarvan is het voorstel van emeritus hoogleraar Han Lindeboom vorige week om de stikstofcrisis op te lossen zonder de veestapel in te krimpen.’

Waarom deugt het idee van Lindeboom volgens u niet?

‘Hij vraagt zich af of we alleen met technische innovaties het hele stikstofprobleem kun..

