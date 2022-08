‘Taaie man’ hervormde Rotterdam

Rotterdam

‘Het is een taaie man’, zegt Gerard Reve wanneer zijn goede vriend Bram Peper in 2000 in opspraak komt in wat de ‘bonnetjesaffaire’ is gaan heten. Peper en Reve zijn dan al dertien jaar goed bevriend. Ze voeren een lange briefwisseling en Peper bezoekt Reve geregeld. Hij houdt van literatuur, en hij houdt van de schrijver Reve: ‘Zijn ongelooflijke geestigheid sprak me aan’, zegt hij in 2012 tegen Radio Rijnmond.

In 2000 is Peper nog maar net minister van Binnenlandse Zaken als hij ervan beschuldigd wordt in zijn functie als burgemeester van Rotterdam gefraudeerd te hebben met declaraties. Reve maakt zich geen zorgen over zijn vriend. ‘Vele oorlogen heeft hij al glansrijk gewonnen.’

