Vuelta-peloton snelt zonder enige hinder langs boerenprotesten

Utrecht

Een wielerronde die wereldwijd miljoenen kijkers trekt, dat was een kans op aandacht die de honderden boeren die protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet natuurlijk niet konden laten lopen. Dus hadden ze zaterdag acties aangekondigd op de route die het Vuelta-peloton moest afleggen tussen ‘s-Hertogenbosch en Utrecht. Het zouden publieksvriendelijke acties worden, had Agractie-voorman Bart Kemp aan de leiding van de Ronde van Spanje beloofd. Dat werden het dan ook.

geen strobreed

Alleen in Gameren werd het even penibel, toen tuinders vlak voordat de renners langs zouden razen nog op de weg stonden. Ze lieten zich echter ook hier achter de hekken dirigeren, waardoor de sporters geen strobreed in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .