Catharina de’ Medici ging ver om haar doel te bereiken. In een augustusnacht werd duidelijk hoe ver

Catharina de’ Medici had maar één doel in haar leven, en ging over lijken om dat doel te bereiken. Willem van Oranje zou dat in augustus 1572 tot zijn schade ondervinden.

Het bericht van de val van Den Briel op 1 april 1572 bereikte Lodewijk van Nassau ruim een week later. Lodewijk verbleef in Frankrijk, waar hij steun zocht voor de Opstand in de Nederlanden. Dat de watergeuzen Den Briel veroverd hadden, verbijsterde hem. ‘Ah, de dwazen, ze zijn veel te gehaast, en ze hebben me weer niet willen geloven…’, was zijn reactie. De watergeuzen doorkruisten zijn plannen.

De verovering van Den Briel en het verblijf van Lodewijk in Frankrijk lieten zien dat de Opstand in de Nederlanden een internationaal conflict geworden was. De watergeuzen maakten gebruik van havens in Engeland en Frankrijk. In Engeland en Duitsland verbleven calvinisten die om hun geloof waren gevlucht. Zij voelden zich nauw verwant met hun gelo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .