Kinderen de baas, of geen hoofddoekjes: het mag

Amersfoort

Een leerling weigeren op school omdat ze een hoofddoek draagt. Dat mag natuurlijk niet, is het eerste wat bij de gemiddelde Nederlander opkomt. Maar dat mag dus wél, omdat we in Nederland openbaar en bijzonder onderwijs bij wet onderscheiden. Een christelijke school mag daarom een leerling weigeren die een hoofddoek draagt, of geen actief christen is. Sommige reformatorische scholen nemen bijvoorbeeld geen leerlingen aan die algemeen christelijk zijn. Zij verwachten een actief lidmaatschap van een reformatorische kerk van hun leerlingen. Een islamitische school mag een leerling weigeren die géén hoofddoek draagt, of een stroming in de islam volgt die niet in lijn is met die van de school.

De Renaissance-school, b..

