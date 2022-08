Forumscholen zijn ‘vrijheid in optima forma’

Iedereen mag een school beginnen, mits het voorwerk goed op orde is. Dat is de kern van onderwijsvrijheid in Nederland. De nieuwe Renaissancescholen van Forum voor Democratie zijn er een schoolvoorbeeld van, zegt hoogleraar Onderwijsrecht Renée van Schoonhoven.

Ralf Dekker (midden) is bestuurslid van de stichting waar de Forum-scholen onder vallen. Hier is hij met partijleider Thierry Baudet (links) en Wybren van Haga op campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in Aalsmeer.

Den Haag

Een school met veel nadruk op kunst en op basisvaardigheden als lezen en rekenen, zonder hulp van een digitaal bord. En weinig aandacht voor de klimaatcrisis of genderproblematiek. Als het aan Forum voor Democratie (FVD) ligt, start de eerste zogenoemde ‘Renaissanceschool’ komende maand al in Almere.

Maar dat zo’n school er mag zijn, is de wens van de overheid geweest, zegt hoogleraar Onderwijsrecht Renée van Schoonhoven. Vroeger kon het bestuur van een bijzondere school pas geld van de overheid krijgen als de school gelieerd was aan een godsdienst of levensovertuiging. Met de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen – die vanaf 2020 in werking is – kan een nieuwe school opgericht worden als er genoeg ouderverkla..

