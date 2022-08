Magdi (18) ging nooit naar school: ‘Ik wil alles leren van het Nederlands.’

In de gangen van Landstede MBO in Harderwijk klinken allerlei talen door elkaar. Bij De Vakantieschool leren asielzoekers en statushouders Nederlands en rekenen. Magdi verliet op tweejarige leeftijd Syrië en is nooit naar school geweest. ‘Ik wil alles leren van het Nederlands.’

De Syrische Magdi werkt aan zijn Nederlands maar is druk met zijn familie die nog in Turkije is. 'Zij moeten hier naartoe komen.’

Harderwijk

‘Het is tien voor half vier. De school gaat oet’, leest de 14-jarige Marietta uit Oekraïne voor. ‘Uit’, verbetert docente Didi Companjen haar. Terwijl de andere leerlingen uit deze vakantieklas zich vooral bezighouden met het overschrijven van Nederlandse woordjes om die te begrijpen, is het Nederlands van de Oekraïense tiener al zo goed, dat de docente haar hardop laat lezen om haar uitspraak te oefenen.

Even later kijkt de hele klas een filmpje waarin wordt uitgelegd hoe je zegt dat je iets niet begrijpt en hoe je een kunt aangeven dat je een vraag hebt. ‘Langzaam praten alstublieft’, doet een vrouw in het filmfragment voor. ‘Snap je het?’, vraagt Companjen even later aan de Syrische Magdi (18). ‘Bijna’, antwoordt hij. ‘..

