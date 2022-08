Gemiste kans: India vierde 75 jaar onafhankelijkheid en Nederland muntte uit in een gebrek aan aandacht.

Een blinde vlek lijkt het wel: India, het land dat volgens de VN volgend jaar China zal voorbijgaan als grootste land ter wereld, vierde deze week 75 jaar onafhankelijkheid. Maar op wat herinneringen aan de bloedige scheiding met Pakistan na, was er in ons land nauwelijks tot geen aandacht voor. Daarmee doet Nederland India en zichzelf te kort.

De grootste democratie ter wereld, waar bij de laatste verkiezingen méér kiezers naar de stembus gingen dan in alle andere democratische landen bij elkaar, vierde deze week een feest met een diepe lading. En om dat Indiase feest nog een extra lading te geven: komend jaar zal India met ruim 1,4 miljard inwoners China voorbijgaan als het grootste land ter wereld.

Die 75e verjaardag is dus de nodige aandacht in de democratische wereld waard, zou je denken. Want ‘als de vrije wereld over vijftig jaar een leider nodig heeft, zal dat waarschijnlijk India zijn’, stelt bijvoorbeeld de van oorsprong Indiase Isha Bhatia Sanan, nu senior redacteur bij Deutsche Welle. Ze wordt in die mening gesteund door veel anderen, onder wie ook de voormalig..

