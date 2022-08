Stikstofdoelen ‘niet heilig’ voor Hoekstra, maar wel voor D66: ‘Afspraken niet voor niets gemaakt’

D66 reageert vooralsnog laconiek op uitlatingen van CDA-leider Wopke Hoekstra over het bijstellen van de stikstofdoelen. Volgens D66-fractievoorzitter Jan Paternotte blijven de afspraken over de halvering van de uitstoot in 2030 gewoon staan. ‘Ik heb Hoekstra gesproken en ik heb niet van hem begrepen dat hij het regeerakkoord wil aanpassen.’

‘Ik begrijp dat dit interview vragen oproept, maar ik snap ook dat de stikstofplannen heel lastig liggen bij de CDA-achterban’, zegt Paternotte in een reactie tegenover de Volkskrant. ‘Tegelijkertijd hebben we niet voor niets in het coalitieakkoord afgesproken dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn en niet in 2035. Die 2030 is belangrijk, omdat het met de natuur heel slecht gesteld is. Ik heb Hoekstra vanochtend gesproken en ik heb niet van hem begrepen dat hij het regeerakkoord wil aanpassen. Dat hij een interview geeft is helemaal prima, daar heb ik geen moeite mee. We hebben tenslotte vrijheid van meningsuiting.’

De reactie van Paternotte is opmerkelijk, omdat..

