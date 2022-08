Zondagsrust in een sterrenrestaurant: ‘Zelfs onze mail checken we niet’

Wilhelminadorp

Restaurant Katseveer, idyllisch gelegen aan de boorden van de Oosterschelde, is al vele jaren een begrip in Zeeland. Het staat wijd en zijd bekend als een adres waar je uitstekend kunt tafelen, zeker sinds de zaak in 2005 werd bekroond met een felbegeerde Michelin ster.

Het echtpaar Van der Weel, de eigenaren en uitbaters van het restaurant, heeft al die jaren met veel genoegen zijn gasten culinair in de watten gelegd. Maar het was hard werken, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Eind vorig jaar kreeg het idee gestalte om hun eetgelegenheid over te dragen aan twee medewerkers, die al jaren tot het team behoren: sous-chef in de keuken Leon Vermaire en maître-sommelier Paul Labruijere.

‘We wisten altijd al dat we dit niet ..

