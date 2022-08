‘De kloof tussen grote steden en de rest blijft, ook als het stikstofprobleem wordt opgelost’

Diverse crises zorgen voor onvrede op het platteland. Volgens geograaf Josse de Voogd is er een kloof tussen de grote Nederlandse steden en de rest van Nederland. Stevenen we met die groeiende kloof af op een mega opstand?

‘Het is vooral de vraag of mensen zich kunnen organiseren. In het geval van boeren is het makkelijk.'

‘Je kunt stellen dat de kloof tussen stad en platteland - en Den Haag en de regio’s - wel meevalt, omdat de meeste Nederlanders in het midden wonen’, zegt onderzoeker en geograaf Josse de Voogd. Grofweg ingedeeld leeft volgens De Voogd 30 procent in de stad, 20 procent op het platteland in dorpjes met minder dan ongeveer twintigduizend inwoners. De rest - de helft van Nederland - woont in het midden, in plaatsen zoals Ede, Nijkerk, Etten-Leur en Alphen aan de Rijn.

En juist die middenmoot sneeuwt onder, en wordt vaak vergeten. In die zin is er dus wél sprake van een kloof, zegt De Voogd. Politici, wetenschappers, opiniemakers en journalisten wonen voornamelijk in de grote steden. Dat betekent dat in het maatschappelijk deb..

