Centraal Planbureau: stijgende prijzen hebben desastreus effect op koopkracht

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft zijn inflatieverwachting voor 2022 bijna verdubbeld. Dit jaar komt de stijging van het gemiddelde prijspeil uit op 9,9 procent, stelt het planbureau in een nieuwe raming. Dit pakt desastreus uit voor de koopkracht: die daalt volgens het CPB dit jaar met bijna 7 procent.

Winkelend publiek in Batavia Stad.

In zijn voorgaande raming, in maart, dacht het CPB nog dat de inflatie dit jaar zou uitkomen op 5,2 procent. Voor volgend jaar voorspelt het planbureau nu 4,2 procent inflatie. Ook dat is bijna twee keer zoveel als het CPB vijf maanden geleden nog dacht.

De verhoogde inflatieverwachting stelt het kabinet voor een grote uitdaging, omdat de gemiddelde koopkracht een veel grotere duikvlucht neemt dan eerder voorspeld. In maart ging het CPB nog uit van een daling van 2,7 procent in 2022. Dat is nu 6,8 procent, meer dan twee keer zo veel.

De augustusraming van het CPB vormt traditiegetrouw de grondslag onder de Miljoenennota, de begroting voor het nieuwe regeringsjaar die het kabinet op ..

