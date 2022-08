Bedden Oekraïners grotendeels bezet

Den Haag

Het aantal beschikbare bedden voor gevluchte Oekraïners neemt amper toe, terwijl bijna 95 procent bezet is. De bezettingsgraad was niet eerder zo hoog, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid: zo’n 57.000 van de 60.000 bedden, door gemeenten beschikbaar gesteld aan Oekraïners, zijn bezet. Het Rijk had eerder met veiligheidsregio’s en gemeenten afgesproken om 75.000 bedden vrij te maken, maar zij zijn nog ver verwijderd van dit doel. Sinds maandag zijn er ongeveer 250 bedden bijgekomen. In diezelfde periode zijn ruim 900 plekken in gebruik genomen door Oekraïners.