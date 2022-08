Nog nooit stond de Rijn zo laag

Nog nooit stond het water van de Rijn bij Lobith zo laag als nu: 6,48 meter boven NAP. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, die het in deze periode ook nog eens extra druk heeft.

Dronefoto van de waterstand in de Rijn die gedaald is naar 6,48 meter boven NAP – een nieuw laagterecord.

Lobith

Laag water is voor een binnenvaartschipper eigenlijk helemaal niet zo heel bijzonder, zegt Leny van Toorenburg van de Koninklijke Binnenvaart Nederland. ‘Dat hoort er gewoon bij.’ Dat neemt niet weg dat de huidige waterstand van de Rijn – 6,48 meter boven NAP bij Lobith – bijzonder laag is en dan ook gevolgen heeft voor de binnenvaart. Zeker grotere schepen kunnen minder lading vervoeren, doordat ze anders vastlopen.

De verwachting is wel dat het waterpeil weer iets zal stijgen. ‘In de komende dagen zal de waterstand in het hele stroomgebied van de Rijn opnieuw stijgen als gevolg van de aangekondigde neerslag’, laat de Rijnvaart- en scheepvaartautoriteit WSA in een verklaring weten.

Het lage waterpeil komt op een nogal ongelukkig mom..

