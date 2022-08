Honger naar spektakel

Waarom kunnen we zo moeilijk wegkijken van spektakel, zelfs als we gevaar lopen? Regisseur Jordan Peele, met een patent op griezelige, maatschappij-kritische verhalen, onderzoekt het in zijn nieuwste film, Nope.

recensie pagina 14

