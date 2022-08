Abraham van de Velde (1614-1677) was een gereformeerd predikant die in reformatorische kring bekendheid geniet als schrijver van De wonderen des Allerhoogsten. Van de Velde behoorde tot de richting van de Nadere Reformatie. Hij vertelt de geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en wijst daarbij steeds op de hand van God, die de strijd tegen Spanje zegende en de overwinning mogelijk maakte. Met behulp van bijbelteksten betoogt Van de Velde, een aanhanger van de theocratie, dat God aan de zijde van de gereformeerden staat en tegen de katholieken is: ‘Want zij blussen – zo veel zij kunnen – de lamp van het Huis des Heeren uit.’ De Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundige Gereformeerde Beginsele..

