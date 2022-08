Veevoerbedrijf Agrifirm ook om tafel met Remkes

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is één van de grootste veevoerbedrijven, Agrifirm, donderdag toch aangeschoven bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

Bemiddelaar Johan Remkes na afloop van een overleg met over het stikstofbeleid, waar ook veevoerbedrijf Agrifirm aanwezig was.

‘Als coöperatie Agrifirm begrijpen we het huidige sentiment bij veel boeren en de publieke reacties op de overheidsplannen. We hebben eerder onze grote zorgen geuit over het tot nog toe gevoerde beleid, de gevolgen voor de toekomst en het verdienvermogen van Nederlandse boeren. Van alle partijen in de voedselketen en de politiek zijn concrete inspanningen nodig om perspectief te krijgen voor onze boeren en telers’, stelt Agrifirm in een persverklaring. De coöperatie vindt dat de plannen van het kabinet tekortschieten en ziet ‘onvoldoende beweging’, maar wil wel in gesprek blijven. ‘Het kabinet moet hier samen met de belangenbehartigers van de primaire sector uitkomen.’ <

