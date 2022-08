In de ban van de ijsvogel: ‘Ik denk dat het moeilijk wordt om ooit een keer klaar te zijn met die vogel’

De ontdekking van de coronacrisis: mensen en dieren leven dicht op en bij elkaar. Waar zitten ze elkaar in de weg, waar vertoeven ze gelukkig in elkaars nabijheid? Vandaag: de ijsvogel.

Het was dat blauw. De eerste keer dat Mirjam de Vroomen (58) en haar man Klaas Pie (66) dat helblauwe ruggetje van een ijsvogel zagen, waren ze verkocht. Dat was vijftien jaar geleden, in de Oostvaardersplassen. Nu is het hun ziel en zaligheid: ze beheren in de bedrijvige omgeving van Amsterdam-Zuidoost namens een natuurvereniging een vogelkijkhut voor fotografen die net als zij ijsvogels van dichtbij willen zien en vastleggen.

Logisch: de ijsvogel is de parel in de juwelenkist van de natuur. Die blauwe vleugels met turquoise rugstreep, die oranje borst, die snelle vleugelslag waarmee hij over het water flitst: hoewel een door en door inheemse vogel, blijft elke onverwachte ontmoeting ook voor de kenner een tropische verrassing.

geheime kijkh..

