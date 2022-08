Onderzoeker haalt uit: ‘Coldcaseteam Anne Frank misleid door foute notaris’

Het coldcaseteam, dat vijf jaar heeft gezocht naar de verrader van Anne Frank en haar familie, heeft blindelings vertrouwd op de beweringen van een ‘diepgestoorde man’, stelt een onderzoeker die de theorie onderzocht. De leider van het coldcaseonderzoek ontkent tunnelvisie. ‘Wij zeggen helemaal niet dat notaris Van den Bergh per se de verrader is geweest.’

Het omstreden boek waarin gesteld wordt dat notaris Van den Bergh hoogstwaarschijnlijk de verrader was van Anne Frank. (beeld anp / Robin Utrecht)

Amsterdam

Het coldcaseonderzoek, dat dit voorjaar veel stof deed opwaaien, leunt zwaar op de beweringen van een ‘diepgestoorde man’, een collaborateur en NSB-lid: Anton Schepers. Deze kandidaat-notaris aasde op de notarispraktijk van Arnold van den Bergh, de man die volgens het coldcaseteam hoogstwaarschijnlijk Anne Frank’s verrader was.

Onderzoeker Natasha Gerson is kenner van de ‘vervolgingslogistiek’ van de holocaust. Ze werkte samen met een oud-notaris, die anoniem wil blijven (naam bij redactie bekend). Gerson is actief als factchecker en archiefonderzoeker en columniste voor Jonet, een nieuws- en achtergrondensite voor de Joodse gemeenschap. Het coldcaseteam nam de waandenkbeelden van Schepers klakkeloos over, con..

