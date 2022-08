Beperken van asielinstroom is makkelijker gezegd dan gedaan en wel hierom

2Asielzoekers tonen documentatie om in aanmerking te komen voor onderdak bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Afgelopen tijd sliepen geregeld asielzoekers buiten.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) herhaalde woensdag tijdens een persconferentie in Zwolle dat een ‘asielstop’ niet mogelijk is. Voor het zomerreces van de Tweede Kamer drong JA21-Kamerlid Joost Eerdmans daar wel op aan. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, die onder druk staat van een morrende achterban, vroeg Van der Burg te onderzoeken of zo’n stop in elk geval tijdelijk mogelijk zou zijn, op basis van de ‘buitengewone omstandigheden’ die in artikel 111 van de Vreemdelingenwet worden genoemd.

Volgens PVV-Kamerlid Gidi Markuszower voerde de VVD hier ‘een toneelstukje’ op: de fractie bewaakt het harde gezicht van de partij, terwijl de staatssecretaris onverminderd het ‘softe’ beleid voortzet. Van der Burg liet al snel wete..

