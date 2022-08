Deze drie nieuwe films zijn nu te zien in de bioscoop. Welke zijn de moeite waard?

Jaws in de wolken, een grimmig agrarisch bestaan en bergbeklimmers met doodsverachting. Dit zijn de films die we deze week bespreken in het Nederlands Dagblad.

Een ‘yes’ voor Nope: waarom kunnen we onze ogen niet afhouden van spektakel? ☠☠☠☠✩

De bijbeltekst waarmee Nope opent, voorspelt weinig goeds: ‘Ik zal je onder vuil bedelven, je belachelijk maken, je te kijk zetten.’ (Nahum 3:6)

In het Engels: ‘I will make you a spectacle’. Dat spektakel levert en bekritiseert regisseur Jordan Peele in zijn beklemmende genreoverstijgende film Nope.

Broer en zus OJ en Emerald Haywood (Daniel Kaluuya en Keke Palmer) zijn paardentrainers in Hollywood. Wanneer OJ en zijn vader buiten op de ranch staan, regent het ineens sleutels en kleingeld. Een muntje treft OJ’s vader dodelijk. Domme pech luidt de verklaring. Het moet wel een vliegtuig zijn die een deel van zijn lading verloren is.

Een accept..

