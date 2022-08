Het aantal mensen met schurft is gedaald naar hetzelfde niveau als vorig jaar rond deze periode, meldt onderzoeksinstituut Nivel. Sinds oktober vorig jaar zagen huisartsen juist meer schurftpatiënten dan gebruikelijk. ‘Het is mogelijk dat deze daling zich nu voortzet’, vertelt onderzoeker Mariëtte Hooiveld van het Nivel. <

Vijf gemeenten getroffen door cyberhack

Vijf Zuid-Limburgse gemeenten zijn onlangs getroffen door een cyberaanval. Daarbij werd de administratie van het sociaal domein vergrendeld en waren data van onder meer bijstandsuitkeringen, jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en energietoeslagen niet meer toegankelijk. Volgens de gemeenten zijn geen data gestolen. <

Dance Valley-directeur vast om verkrachting

United Dance Company-eigenaar Brian B. is onlangs in Spanje aangehouden op verdenking van verkrachting. In een woensdag uitgebrachte verklaring ontkent hij de beschuldigingen aan zijn adres stellig. Een 52-jarige Spaanse vrouw heeft op Instagram gezegd dat zij door B., die onder andere Dance Valley en Dutch Valley organiseert, is verkracht in haar woning in Madrid. <

Landelijke hittegolf na acht dagen weer voorbij

De landelijke hittegolf is na acht dagen voorbij. Volgens Weeronline werd het woensdag niet meer zomers warm in De Bilt. De hittegolf begon op 9 augustus en duurde tot en met 16 augustus. Volgens het weerbureau was het een heel gemiddelde hittegolf en was ook van extreme temperaturen geen sprake. <

beeld anp

Inzet van criminele burgerinfiltrant mag

De inzet van een criminele burgerinfiltrant in een onderzoek naar internationale handel in harddrugs vanuit Friesland is volgens de rechtbank in Leeuwarden geoorloofd en volgens de regels verlopen. De rechtbank legde aan een groep van vijftien verdachten celstraffen tot zeven jaar jaar op en sprak vijf overige verdachten vrij. <

Brand bij afvalbedrijf in Leek onder controle

In het Groningse Leek heeft een grote brand gewoed bij een afvalbedrijf. Het vuur brak in de nacht van dinsdag op woensdag uit bij Hummel Recycling aan het Mulderspark. Omstreeks 12.30 uur meldde de brandweer de brand onder controle te hebben en het sein brand meester te hebben gegeven. De loods waarin het vuur is begonnen, kan volgens een woordvoerder van de brandweer als verloren worden beschouwd. <

‘Kwart senioren kan moeilijk rondkomen’

Bijna een kwart van alle senioren (23 procent) had de afgelopen maanden moeite om rond te komen. Dat komt onder meer door de gestegen kosten van energie en boodschappen, aldus ouderenorganisatie KBO-PCOB. Een op de acht zegt geen buffer of spaarpot te hebben, waardoor mensen nu alvast maar bezuinigen op boodschappen en extraatjes. <

beeld anp

‘In september resultaten van apenpokkenprik’

Op zijn vroegst in september kunnen onderzoekers iets zeggen over de werking van het vaccin dat wordt ingezet tegen apenpokken, zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC. In dat ziekenhuis worden honderd mensen gevolgd die onlangs een inenting tegen het apenpokkenvirus kregen. Mensen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van apenpokken kunnen momenteel worden gevaccineerd met een pokkenvaccin. <

Oudere man in rolstoel doodgestoken in Londen

In de Britse hoofdstad Londen is geschokt gereageerd op het doodsteken van een oudere man in een elektrische rolstoel. Hij werd met een mes om het leven gebracht. Bijna een etmaal na het incident was er nog geen verdachte. Het slachtoffer was tussen de tachtig en negentig jaar oud en stierf ter plekke. De politie spreekt over een verschrikkelijk incident dat grote ongerustheid zal veroorzaken en zoekt beelden van de daad. <

Holocaust-opmerking Abbas valt verkeerd

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zijn afschuw uitgesproken over opmerkingen van de Palestijnse president Mahmoud Abbas die de Holocaust zouden relativeren. In een tweet zegt de regeringsleider zeer verontwaardigd te zijn over de ‘onmogelijke’ uitlatingen van Abbas dinsdag tijdens diens bezoek aan Berlijn. <

Slachtoffers in moskee Kaboel door explosie

Bij een explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn veel slachtoffers gevallen. Volgens mediaberichten zijn zeker twintig mensen omgekomen, onder wie de imam van de moskee, en raakten veertig gelovigen gewond. <

Saoedische vrouw naar cel om Twittergedrag

Een gerechtshof in Saoedi-Arabië heeft een vrouw veroordeeld tot 34 jaar gevangenisstraf vanwege haar activiteiten op Twitter. Salma al-Shehab, met circa 2600 volgers op het sociale medium, had geregeld getwitterd over vrouwenrechten in het aartsconservatieve islamitische land. Ze hielp volgens de rechters dissidenten die ‘de openbare orde in het koninkrijk wilden verstoren’. <

‘VN moeten aanpak crisis Myanmar herzien’

De Myanmarese junta heeft bij het eerste bezoek van de VN-gezant voor Myanmar kritiek geuit op de manier waarop de organisatie omgaat met de crisis in het Aziatische land. De Verenigde Naties moeten hun ‘aanpak herzien’, aldus de buitenlandminister. Myanmar belandde in februari 2021 in een crisis, nadat het leger de macht had gegrepen en de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi had afgezet. <

beeld anp

Verkeersdoden in VS op hoogste punt in 20 jaar

Het aantal verkeersdoden in de Verenigde Staten is in de eerste drie maanden van dit jaar met ongeveer 7 procent gestegen tot 9560 vergeleken met die periode vorig jaar. Dat is het hoogste aantal in dit kwartaal sinds 2002, meldt de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) op basis van voorlopige cijfers. Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal doden op Amerikaanse wegen sterk gestegen, hoewel er minder auto werd gereden. Uit eerdere gegevens van de NHTSA bleek dat bij bijna drie op de tien dodelijke ongelukken een te hoge snelheid in het spel was. <

Israël en Turkije laten weer ambassadeurs toe

Israël en Turkije willen de diplomatieke banden volledig herstellen. De Israëlische premier Yair Lapid zegt dat de twee landen elkaars ambassadeurs weer zullen toelaten, nadat die in 2018 waren teruggeroepen. Lapid noemt de stap het gevolg van ‘een gestage verbetering in de betrekkingen de afgelopen jaren’. <

Minder reizigers op Schiphol dan in 2019

Schiphol kreeg vorige maand 5,2 miljoen reizigers over de vloer. Daarmee is sprake van een forse stijging ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar en juli 2020, toen coronamaatregelen het reizen nog bemoeilijkten. De aantallen van voor de crisis worden, mede door de problemen rond de personeelstekorten, bij lange na nog niet bereikt. <

beeld anp

Apple wil iPhones op 7 september onthullen

Techconcern Apple zal naar verwachting op 7 september zijn nieuwe iPhone 14-lijn onthullen. De maker van de gewilde smartphones doet dat traditiegetrouw met een speciaal event. Apple is zeer afhankelijk van de iPhones. De apparaten zijn doorgaans goed voor de helft van de omzet van het bedrijf. Naast de iPhones, een gewild cadeau voor veel mensen tijdens de feestdagen, zal Apple ook nieuwe Macs, iPads en Apple Watch-modellen onthullen. <

‘Vullen gasvoorraad in Nederland op schema’

Nederland is verrassend goed bezig met het vullen van de gasvoorraden voor komende winter. Volgens deskundigen verloopt de aanvoer van vooral vloeibaar gemaakt aardgas (lng) boven verwachting, al is dit tegen hoge prijzen. Zo komt het dat Nederland op schema ligt om het Europese ‘vuldoel’ van 80 procent te halen voor 1 november, zeggen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en energie-experts Gerben Hieminga (ING) en Jilles van den Beukel (The Hague Center of Strategic Studies). <

Chemiebedrijf Avantium maakt koerssprong

Chemiebedrijf Avantium was woensdag een opvallende stijger op de aandelenbeurs in Amsterdam. De onderneming die in de index voor kleinere fondsen is genoteerd werd beloond na haar handelsupdate. Daarin maakte Avantium bekend dat het al twee klanten heeft voor zijn fabriek in aanbouw voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. <

Bezwaarmakers kregen brief over spaartaks

Alle bezwaarmakers tegen de onrechtmatig verklaarde ‘spaartaks’ (de vermogensrendementsheffing) hebben inmiddels een brief gekregen van de Belastingdienst. Daarmee is de ‘eerste fase van het rechtsherstel volgens planning afgerond’, meldt het ministerie van Financiën. Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad niet alleen dat de belasting over het ‘fictieve rendement’ (een vast percentage van wat iemand zou verdienen aan vermogen) onrechtmatig is, maar dat gedupeerden ook rechtsherstel moeten krijgen. <

BKR: meer ondernemers met betalingsproblemen

Het aantal ondernemers met een betalingsachterstand is eind vorig jaar met 20 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Het gaat om ondernemers die bij BKR geregistreerd staan met zowel een zakelijk als een consumptief krediet. Volgens Stichting BKR nam het aantal ondernemers met zowel een zakelijke lening als een consumptief krediet in één jaar toe van ruim 73.000 tot bijna 98.000. <

Nairo Quintana uit uitslag Tour geschrapt

Nairo Quintana is zijn zesde plaats uit de afgelopen Tour de France kwijt. De Colombiaanse renner van Arkéa-Samsic is door de internationale wielrenunie UCI gediskwalificeerd omdat bij controles tijdens de Tour in zijn bloed sporen van de pijnstiller tramadol zijn aangetroffen. Dat middel staat sinds 2019 op de verboden lijst. <

Femke Bol wint 400 meter in recordtijd

Femke Bol heeft als eerste Nederlandse atlete de Europese titel veroverd op de 400 meter outdoor. Ze was in het Olympiastadion van München verreweg de snelste in de finale en won in een Nederlands record van 49,44 seconden. <

beeld anp

Estafettezwemsters winnen brons op EK

Marrit Steenbergen heeft de Nederlandse zwemploeg op de slotdag van de EK langebaan in Rome opnieuw een medaille bezorgd. De 22-jarige Friezin leidde de estafetteploeg naar het brons op de 4x100 meter wisselslag. Het betekende voor Steenbergen haar zevende medaille in het buitenbad van het Foro Italico. De Nederlandse ploeg eindigt het toernooi in het 50 meterbad in Rome met elf medailles: vier goud, één zilver en zes brons. <