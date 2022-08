Niet alle deuren open voor mbo’er

Om haar heen schuifelen haar leeftijdsgenoten nieuwsgierig langs de feestelijke marktkraampjes in het Utrechtse Wilhelminapark, waar de studentenverenigingen leden werven onder de verse lichting studenten. Maar de 17-jarige Merel Heighton is deze dinsdag al snel uitgekeken op de verenigingsmarkt van de Utrechtse Introductie Tijd. Zij had, net als haar vrienden die naar het hbo of de universiteit gaan, graag lid willen worden van Veritas. Maar omdat ze een mbo-opleiding gaat volgen, wordt ze niet toegelaten. ‘Het is niet anders, ik maak er zelf wel wat van’, zegt ze berustend.

Als aanstaande mbo’er mag ze in Utrecht dit jaar voor het eerst meedoen aan de feestelijke introductietijd voor studenten, iets wat in andere studentensteden nog niet kan. Maar op andere vlakken vist zij als mbo-student nog steeds achter het net. Het idee om mbo’ers dit jaar wel uit te nodigen bij de introductieweek ontstond aan het begin van de zomer. In de korte tijd die er toen nog over was, meldden 26 van hen zich aan. In totaal studeren ruim 27.000 mbo-studenten in Utrecht, van wie een deel eerstejaars is. In heel Nederland volgen ruim 500.000 studenten een mbo-opleiding, tegenover 500.000 hbo’ers en ruim 300.000 universiteitsstudenten.

