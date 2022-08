Eén partij, twee overtuigingen

Het ND blikt terug op gedenkwaardige momenten uit het voorbije politieke seizoen. In deze laatste aflevering: afwijkend stemmen over abortus.

Waarom stemde u tegen het wetsvoorstel om de verplichte beraadtermijn bij abortus af te schaffen?

‘Ten eerste omdat ik een beraadtermijn heel belangrijk vind bij beslissingen die over leven en dood gaan. Daarnaast bleek uit het debat dat er slecht is nagedacht over de precieze gevolgen voor artsen: als de beraadtermijn niet meer verplicht is, moeten artsen zelf inschatten of vrouwen die nodig hebben. Kun je in zo’n gesprek altijd achterhalen waarom iemand precies voor abortus kiest? Misschien wordt ze onder druk gezet, komt ze uit een nare relatie of spelen geldproblemen een rol – motieven die tot spijt achteraf kunnen leiden. Dat wordt nu allemaal op het bordje van de arts gemieterd, de politiek trekt haar handen ervan af. Ik vond het vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .