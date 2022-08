Grote veevoerbedrijven vrezen voor verdienmodel

De grote veevoerbedrijven steunen de boeren in hun verzet. Toch schuiven ze, net als woensdag de supermarkten, niet aan bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes om mee te denken over de landbouwtransitie.

Johan Remkes ontmoet donderdag enkele banken en toeleveranciers, partijen die direct betrokken zijn bij de boeren. Opvallend afwezig zijn de grote veevoerbedrijven: ForFarmers, De Heus en Agrifirm. Deze drie bedrijven zijn reuzen in hun sector. Gezamenlijk heeft dit trio driekwart van de veevoermarkt in handen.

Het gaat om grote bedragen. De Heus had vorig jaar een omzet van 3,2 miljard euro, en boekte een winst van 125 miljoen euro. ForFarmers draaide in 2021 een omzet van 2,6 miljard euro en boekte 436 miljoen winst. Agrifirm zette in 2021 2,3 miljard euro om, waarvan 1,5 miljard in Nederland en had een winst van 33 miljoen.

Deze firma’s hebben er belang bij hun afzet aan veevoer overeind te houden. Inkrimping van d..

