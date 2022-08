‘Als het zo slecht is in het land waaruit je gevlucht bent, kun je dat beetje regen hier toch ook wel aan?’

Albergen toont zich overvallen door het besluit van het kabinet om het COA in de gelegenheid te stellen in het dorp een asielzoekerscentrum te vestigen. Het valt niet goed, niet bij de burgemeester en niet bij veel inwoners. Gevreesd wordt voor de saamhorigheid. ‘Iedereen draagt zijn steentje bij.’

Het centrum van Albergen, woensdagmiddag. Het nieuws over de verkoop van Landhotel ’t Elshuys aan het COA, dat er een asielzoekerscentrum gaat vestigen, is in het dorp niet in goede aarde gevallen. (beeld Raymond Rutting)