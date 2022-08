Op de Hoge Veluwe wordt een strijd uitgevochten tussen moeflon en wolf, met de mens als scheidsrechter

De ontdekking van de coronacrisis: mensen en dieren leven dicht op en bij elkaar. Waar zitten ze elkaar in de weg, waar vertoeven ze gelukkig in elkaars nabijheid? Vandaag: moeflons op de Hoge Veluwe.

Lange tijd kon de bezoeker van de Hoge Veluwe nergens dichter bij de moeflon komen dan in het restaurant van het park. Het vlees van het wildschaap met roots op Corsica, troeteldier van het natuurgebied, werd er geserveerd in een stoofpotje. Tot vorig jaar, toen de wolf het gebied wist binnen te dringen en de moeflonjagers van de Hoge Veluwe werkloos maakte.

Daarmee is gebeurd waarvoor parkdirecteur Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst al vreesde, nog voordat de eerste wolf zich in 2018 officieel vestigde in Nederland. Bijna de helft van zijn 332 schapen is inmiddels gepakt door de toppredator, bleek bij een recente telling. Voordat de moeflon helemaal wordt uitgeroeid, wil Van Voorst tot Voorst een ontheffing om de beschermde wolf ..

