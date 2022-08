VluchtelingenWerk daagt de staat voor de rechter om de vastlopende asielketen snel te verbeteren

Uiterlijk op 1 oktober moet de opvang van alle asielzoekers weer goed verlopen en voldoen aan de wettelijke minimumeisen: drinkwater, douche en toilet, privacy, speelruimte voor kinderen, toegang tot medische zorg. Dat eist VluchtelingenWerk vandaag in een kort geding tegen het Rijk en het COA. De organisatie dringt aan op versneld vrijgeven van rijksvastgoed, zoals leegstaande kantoren.

Deze week liep de situatie bij het AZC in het Groningse Ter Apel opnieuw uit de hand, toen er vechtpartijen ontstonden en enkele honderden mensen buiten moesten bivakkeren. Er was veel politie op de been. En in Tubbergen was pr..

