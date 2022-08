Van der Burg over Tubbergen: Nog meer gemeenten zullen tegen hun zin een azc krijgen

Tubbergen zal niet de laatste gemeente zijn waar het kabinet tegen de wil van de lokale politiek in een asielzoekerscentrum inricht. Dat zegt staatssecretaris Eric van der Burg. ‘Ik hoop het niet, maar ik ga er helaas wel van uit dat het vaker nodig zal zijn. Want het lukt niet om op vrijwillige basis voldoende opvangcapaciteit te organiseren.’

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) staat de pers te woord naar aanleiding van het besluit om een vergunning te verlenen voor de opvang van asielzoekers in een hotel in Albergen, gemeente Tubbergen. Het kabinet is van plan voor het eerst een vergunning te geven voor de opvang van asielzoekers zonder akkoord met de gemeente.

Op exact hetzelfde tijdstip als de persconferentie waarin het gemeentebestuur van Tubbergen haar onbegrip uitte over de handelswijze van het kabinet, nam Van der Burg circa 50 kilometer verderop na een werkbezoek aan de IND in Zwolle het woord. Hij had naar eigen zeggen ‘de keuze tussen hoofdpijn en buikpijn’. ‘Ik vind het verschrikkelijk dat dit dwanginstrument ingezet moet worden. Maar het alternatief is dat het in Ter Apel uit de hand blijft lopen en er straks nog steeds mensen buiten moeten slapen.’

De staatssecretaris begrijpt dat het college van Tubbergen zich overrompeld voelt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .