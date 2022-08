Nederland kartrekker in groot onderzoek longkanker: ‘Het wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt’

Rotterdam

Miljoenen Nederlanders krijgen jaarlijks een uitnodiging voor een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, borstkanker of darmkanker. Dit is bedoeld om ziekte vroegtijdig op te sporen en zo sterfgevallen te voorkomen. In navolging hiervan start er deze week een proefbevolkingsonderzoek naar longkanker, als opstapje naar een bevolkingsonderzoek. Zo’n 400.000 (ex-)rokers tussen de 60 en 79 jaar in de regio Amsterdam, Bilthoven en Friesland kunnen een uitnodiging op de deurmat verwachten.

Onderzoek uit 2020 wees uit dat sterfte door longkanker flink kan worden verminderd door de ziekte met een CT-scan vroegtijdig op te sporen. Een CT-scan is als het ware een 3D-foto van de binnenkant van het lichaam. Dit ..

