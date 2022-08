Personeelstekorten nemen verder toe en leiden tot hogere werkdruk

De krapte op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal van dit jaar verder toegenomen. Door een toename van het aantal vacatures en een afname van het aantal werklozen waren op 143 functies slechts 100 werkzoekenden.

Daarmee is opnieuw een record gesneuveld. In het eerste kwartaal noteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al 133 vacatures op 100 werklozen, maar door een groei van het aantal vacatures met 16 duizend en een afname van het aantal werklozen met 11 duizend nam de spanning op de arbeidsmarkt nog verder toe. De meeste vacatures staan open in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Samen zijn deze sectoren goed voor de helft van alle 467 duizend openstaande vacatures.

De personeelstekorten leiden bij steeds meer bedrijven tot problemen, zo blijkt uit een enquêteonderzoek van het statistiekbureau. Aan het begin van het derde kwartaal noemde 38 procent van de onde..

