Nederlandse economie groeit fors ondanks inflatie: 2,6 procent

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 2,6 procent gegroeid ten opzichte van het eerste. Zowel de consument als het bedrijfsleven liet het geld volop rollen en ook de handel tierde welig, waardoor het recessiespook voorlopig nog op afstand blijft.

Dit blijkt uit een eerste, voorlopige berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De meeste analisten houden er rekening mee dat de Nederlandse economie eind dit jaar onvermijdelijk in een recessie zal schieten, zoals ook in de Verenigde Staten het geval is, waar de economie al twee kwartalen krimpt. Volgens de gangbare definitie is er sprake van een recessie wanneer de economie twee kwartalen achter elkaar slinkt.

‘De laatste weken zijn er veel zorgen geuit over een mogelijke recessie, maar de cijfers van vandaag laten zien dat daar nu geen enkele sprake van is’, merkt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen op. Dankzij de riante groei zal de Nederlandse economie..

