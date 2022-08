Groningse troost na sociale ontwrichting: ‘Als kerken hebben we weet van wat leven met gebrokenheid is’

Gedragen luidt de kerkklok in Loppersum, om 22.31 uur. De klok klinkt exact tien jaar na het moment van de zware beving van Huizinge, die alles veranderde. In Groningen groeien de tegenstellingen. ‘Juist daarom vinden we het als kerken belangrijk om nu de verbinding te zoeken. We moeten immers samen verder.’

In de eeuwenoude Petrus en Pauluskerk in Loppersum werd een oecumenische viering gehouden om de aardbeving bij Huizinge in 2012 te herdenken.

Loppersum

Erkenning, verbinding en vertrouwen, met die drie begrippen trappen de kerken in Loppersum de actiemaand af. Opvallende woorden, zeker op een dag die begon met een protestmars met zo’n tachtig deelnemers, vanuit Huizinge naar de stad Groningen. Daaraan deden politici mee, onder meer van SP en PvdA. Nu, in de eeuwenoude Petrus en Pauluskerk, zijn er ook landelijke politici aanwezig: Kamerlid Stieneke van der Graaf, lid van de parlementaire enquête naar de gasbevingen, en CU-fractieleider Gert-Jan Segers. Er zijn bijdragen van protestantse, vrijgemaakte, evangelische, doopsgezinde en vrijzinnige zijde.

‘Ik hoop dat met gerechtigheid ook vertrouwen weer komt.’

berijming

De oecumenische viering van het Platform Kerk en Aardbeving is tweetalig, wie dat wil kan meezingen in het Gronings. Dat gebeurt uit volle borst, en in zo’n solide, stokoude kerk is dat op zich al hartversterkend. Heeft de eerste tien jaar na ‘Huizinge’, de regionale identiteit versterkt? Dominee Christiaan Kanis van het platform denkt van wel. ‘Het overkomt Groningen, daarbuiten gebeurt het niet, al beweegt in Friesland en Drenthe de ondergrond enigszins, maar dat is door zoutwinning.’

‘In mijn eigen vrijgemaakte gemeente met zo’n 250 leden zit iedereen bij en naast elkaar: mensen die bij de Nationaal Coördinator werken, of als bouwvakker bij de versterkingsoperaties, of bij de schadeafhandeling evenals lokale en provinciale politici. Dus daar, in de kerk, is de verbinding die in de bredere samenleving zo onder druk staat, gelukkig al aanwezig. Het samen kerklid zijn geeft al een stuk vertrouwen. Het is nu voor ons het moment om een ander signaal af te geven dan alleen maar polarisatie, waardoor mensen steeds meer tegenover elkaar staan.’

‘Vertrouwen is een werkwoord voor ons allemaal.’

Tiede de Vries (61) en zijn vrouw Janneke (56) genieten weer van hun vertrouwde, wijde uitzicht over de graanvelden. Een half jaar bivakkeerden ze in het naburige Stedum. Die tijdelijke verhuizing hebben ze maar opgevat als een leuk avontuur. ‘De vijf jaar wachten op de verbouwing waren vervelender’, zegt Tiede. Het was prettig dat ze de aannemer kenden uit het dorp en de kerk. ‘Dat geeft vertrouwen.’ Ze zijn er de mensen niet naar om zich op de kop te laten zitten. En de nieuwe huizen in de straat achter hen zijn een aanwinst. ‘Maar wel jammer dat sommige oudere, karakteristieke panden dreigen te verdwijnen.’

het goede benoemen

Niet dat in Loppersum, een dorp dat nog steeds groeit en in trek is bij jonge huizenkopers, nu alle problemen al zijn opgelost, verre van. Niet voor niets wordt de situatie in Groningen ‘een ramp in slow motion’ genoemd. Maar het begin is er. ‘Er zit, althans in ons dorp, nu wel schot in’, zegt Kanis. ‘Twee grote wijken in ons dorp zijn platgegooid en nieuw opgebouwd. Het proces was en is een drama met veel bureaucratie, maar uiteindelijk, na jaren, kunnen nu veel Lopsters op adem komen, in hun nieuwe woning. Zij hebben het nare traject en het wachten in een wisselwoning achter de rug: met hen gaat het nu best goed. Dat mag ook benoemd worden’, vindt de Groninger predikant.

‘Maar erkenning is enorm belangrijk, dat maakt de parlementaire enquête ook glashelder. Erkenning van geleden leed is de eerste, noodzakelijke stap om in dit land weer met elkaar in verbinding te komen. En daarna mag je ook weer hopen op vertrouwen. Als kerken hebben we weet van wat leven met gebrokenheid is, we hebben er gereedschap voor, zelfs als het uitzichtloos lijkt.’ Zoals het verwoord wordt in de oude kerk: Gods bewogenheid komt van binnenuit, Hij wisselt niet steeds van schadedossier maar blijft erbij.

Als pastor komt hij veel onmacht en frustratie tegen over de slepende procedures. Maar ook berusting en realisme. ‘Gewone burgers hebben niet de financiële armslag om een lang juridisch gevecht aan te gaan, de instanties en grote bedrijven hebben altijd een langere adem dan jij. Daarom kiezen sommige mensen ervoor om het gevecht maar op te geven en een deal te sluiten, omdat het anders hun hele leven blijft beheersen.’ Dan zit je nog wel met beschadigd vertrouwen en boosheid, maar je hebt wel de regie over je leven weer terug. De pijn over onrechtvaardig en bureaucratisch overheidshandelen leeft breed, merkt hij. ‘Onze boodschap in deze oecumenische dienst is ook: blijf de verbinding zoeken, hoe terecht je gevoel ook is.’

sociale ontwrichting

Greta Huis, vrijzinnig pastor, richtte haar oproep tot bekering opvallend genoeg niet alleen aan politici en de NAM- en Shell-directie, althans diegenen die ‘mensen als middelen zien voor politiek of financieel winstbejag’, maar ook ‘aan onszelf, als Groningers, vanwege de sociale ontwrichting’. Ze doelde op de grillige en slepende procedures en de ongelijke uitkomsten, die in menige straat zorgden voor afgunst, nijd en ruzie tussen vrienden en buren: hij wel een nieuw huis en ik niet. ‘Vertrouwen is een werkwoord voor ons allemaal.’ En, de Groningers vergelijkend met Maria van Magdala op paasmorgen: ‘Ons prachtige Groningerland is een tuin, waarin God met ons meeloopt, het leven tegemoet.’

‘God is Immanuel, Hij is erbij in ons menselijk onvermogen’, reageerde Gert-Jan Segers na afloop, ‘zowel in de politiek, waar zoveel misgaat bij de afhandeling als hier, waar de scheuren in de muren springen’. ‘Wij zoeken naar waarheid en recht’, zegt Stieneke van der Graaf, ‘en ik hoop dat met gerechtigheid ook weer wat vertrouwen komt’. De bezoekers kregen als zegen de traditionele Groningse nieuwjaarswens van ‘veul hail en zeeg’n’ mee.