Het kabinet is van plan voor het eerst een vergunning te geven voor de opvang van asielzoekers zonder akkoord met de gemeente. Het gaat om een hotel in Albergen in de gemeente Tubbergen. Overleg met die gemeente leidde nog niet tot een akkoord, meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan de Tweede Kamer. <

Gemeente Amsterdam sluit The Harbour Club

De gemeente Amsterdam heeft dinsdag de horecazaak The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Amsterdam-Oost gesloten. In de nacht van 9 op 10 augustus was er bij het horeca-etablissement een explosie. De locoburgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde, aldus de gemeente. De maatregel geldt voor zes maanden. <

Vrouw vervolgd om ongeval Sander Dekker

Het Openbaar Ministerie gaat de vrouw vervolgen die betrokken was bij het ernstige ongeluk van oud-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) afgelopen juni. Dekker raakte zwaargewond na een val van zijn racefiets in het duingebied bij het Zuid-Hollandse Monster. Volgens ooggetuigen sloeg de oud-minister over de kop doordat de vrouw hem bij zijn arm pakte. <

Droge weer verdrijft kamsalamander

Het is onzeker of de beschermde kamsalamander nog wel voorkomt op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Het waterdier is ook niet meer gezien in het vennengebied Kleine Meer bij Ossendrecht in Noord-Brabant. De amfibie leeft in poelen en vennen, maar die zijn drooggevallen door de aanhoudende droogte. <

Opnieuw beslag gelegd bij Sywert van Lienden

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft opnieuw beslag gelegd op onder meer financiële tegoeden in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden en de andere voormalig bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Het gaat verder om woningen en auto’s, zo meldde het Openbaar Ministerie dinsdag. Eind april werd al voor een totaalbedrag van 11,5 miljoen euro beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in deze affaire. <

Grote brand in centrum Deventer onder controle

De grote brand in het centrum van Deventer die in de nacht van maandag op dinsdag uitbrak, was dinsdag onder controle. De brand woedde in meerdere woningen boven een winkel aan de Brink. Twee mensen zijn volgens een woordvoerder van de brandweer naar het ziekenhuis gebracht. <

ON! maakt ‘opinie- en duidingsprogramma’

Omroep Ongehoord Nederland (ON!) heeft het programma Ongehoord Nieuws bij de aanvang van het nieuwe seizoen omgedoopt tot een ‘opinie- en duidingsprogramma’. Dat zei presentator Arlette Adriani dinsdagmiddag aan het begin van de eerste aflevering van het nieuwe, tweede seizoen van de talkshow. Bij de lancering in februari noemde de omroep het programma nog een actualiteitenrubriek. <

Kabinet praat over vullen gasopslag Norg

Het kabinet onderhandelt met GasTerra, de handelstak van gasbedrijf NAM, over het verder vullen van de gasopslag in Norg. Het bedrijf wil gezien de hoge gasprijs nu niet verder gaan dan de eerder afgesproken vulgraad van 80 procent als daar geen nieuwe financiële afspraken over worden gemaakt. <

Levenslang voor man die vijf mensen doodreed

De man die in december 2020 vijf mensen doodreed in de West-Duitse stad Trier, heeft levenslang gekregen. Hij is veroordeeld voor meervoudige moord en wordt naar een gesloten psychiatrische kliniek gestuurd. De rechtbank acht bewezen dat hij die dag ‘zo veel mogelijk mensen wilde vermoorden of verwonden’. De 52-jarige man reed slingerend met zijn SUV door een voetgangersgebied. Onder de doden waren een negen weken oude baby en haar vader. <

Poolse brandweer haalt 100 ton dode vis uit Oder

Honderden Poolse brandweerlieden hebben de afgelopen dagen 100 ton dode vis gehaald uit de rivier de Oder, waardoor de vrees voor een ecologische ramp is toegenomen. Vermoedelijk zijn chemicaliën de boosdoener. Ook in Duitsland zijn dode vissen uit het water gehaald. De Oder doorkruist Duitsland en Polen. <

Bioloog Attenborough gaat nieuwe serie maken

David Attenborough (96) gaat weer een natuurserie maken voor de BBC. De beroemde Britse televisiebioloog blijft volgens vakblad Variety daarvoor dicht bij huis en laat kijkers de flora en fauna van Groot-Brittannië en Ierland zien. De serie heet Wild Isles en bestaat uit vijf afleveringen, waarin verschillende leefomgevingen centraal staan. De serie is volgend voorjaar te zien. <

Guterres, Zelensky en Erdogan komen bijeen

VN-chef António Guterres is donderdag in Oekraïne voor een bijeenkomst met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en diens Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. De ontmoeting in het westelijke Lviv vloeit voort uit de vooralsnog geslaagde pogingen van Turkije en de VN om de voedselexport van Oekraïne door te laten gaan ondanks de oorlog. Guterres bezoekt vrijdag de havenstad Odesa. <

Estland ontmantelt Sovjetmonument

De autoriteiten in Estland hebben een T-34-tank en andere monumenten uit het Sovjettijdperk ontmanteld, nadat premier Kaja Kallas had gezegd dat Rusland ze gebruikte om vijandigheid in het Baltische land aan te wakkeren. De tank uit de Tweede Wereldoorlog stond in de oostelijke stad Narva, waar negen op de tien inwoners etnische Russen zijn. Velen hadden zich uitgesproken tegen de verwijdering. <

Hoorzitting over huiszoeking Trump

Een Amerikaanse rechter heeft voor donderdag een hoorzitting gelast over een verzoek tot openbaarmaking van een FBI-document dat ten grondslag ligt aan de recente doorzoeking van het huis van oud-president Donald Trump in Florida. Het ministerie van Justitie wil het document vanwege de gevoeligheid niet vrijgeven, waarop media als CNN en The Washington Post naar de rechter stapten om de openbaarmaking af te dwingen. <

Verliezer Kenia legt zich niet neer bij uitslag

De verliezer van de presidentsverkiezingen in Kenia legt zich niet neer bij de uitslag. Oppositieleider Raila Odinga, die werd gesteund door vertrekkend president Uhuru Kenyatta, zei alle mogelijke juridische stappen te overwegen. Odinga verloor de stembusronde vorige week nipt van vicepresident William Ruto met 50,5 tegen 48,9 procent van de stemmen, zo bleek maandag. <

Eretitel Moeder-Heldin komt terug in Rusland

Russische vrouwen die tien of meer kinderen hebben, krijgen de eretitel Moeder-Heldin. President Vladimir Poetin herstelt die titel, die ook al in de Sovjet-Unie werd gebruikt. Volgens het staatspersbureau TASS krijgen de Moeder-Heldinnen voor het baren van zoveel kinderen ook een beloning van 1 miljoen roebel, zo’n 16.000 euro. Gemiddeld wordt er in Rusland per vrouw maar 1,5 kind geboren. <

Philips bij winnaars in AEX-index in Amsterdam

Zorgtechnologiefonds Philips stond dinsdag bij de winnaars in de AEX-index in Amsterdam. De onderneming maakte bekend dat topman Frans van Houten per 15 oktober vertrekt als baas van de onderneming. Hij stond twaalf jaar aan het roer bij Philips. Het aandeel Philips won 2 procent aan beurswaarde. <

Werkgevers: koopkracht herstellen moet samen

Werkgevers kunnen niet alleen de ‘unieke problematiek’ rondom de hoge energieprijzen compenseren. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de oproep van het kabinet om de lonen te verhogen om daarmee de koopkracht van mensen te vergroten. De ondernemersorganisaties wijzen erop dat de lonen op dit moment al fors stijgen, waarmee werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. <

INretail: geen deur open als airco blaast

Kleding-, schoenen- en modezaken moeten hun deuren dichthouden om energie te besparen, zoals in het geval van een airco die in de zomer aanstaat. Daartoe roept INretail op, de branchevereniging van winkeliers. ‘Deuren open terwijl de airco aanstaat, is een fenomeen waar we op dit moment vanaf moeten’, zegt directeur Jan Meerman na berichtgeving door de NOS. <

Zorgautoriteit: beëindig wildgroei zorgpolissen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgverzekeraars paal en perk moeten stellen aan het aantal zorgpolissen dat ze aanbieden, en die in de praktijk weinig van elkaar verschillen. De toename van het aantal polissen vindt zij ‘geen goede ontwikkeling’ omdat het niet leidt tot meer keuze voor de consument. Een ander bezwaar van de NZa is dat het niet bijdraagt aan de overzichtelijkheid van het polisaanbod. <

Rijn nadert laagste waterstand ooit gemeten

De Rijn bij Lobith staat nog maar enkele centimeters boven de laagste waterstand ooit. Dat was op 29 oktober 2018, toen de Rijn zakte naar 6,49 meter boven NAP bij Lobith. Nu staat de rivier op 6,53 meter boven NAP op dezelfde plek. Rijkswaterstaat verwacht dat dit peil de komende dagen verder zakt, want er wordt niet veel regen voorzien in het stroomgebied van de rivier. <

‘Nederlandse visserij zal flink krimpen’

De Nederlandse vissersvloot zal de komende vijf jaar met 10 tot 15 procent krimpen. Onder meer door de dalende omzetten en hoge brandstofkosten komen veel vissers in de problemen. De aangekondigde financiële overheidssteun komt voor een deel van de vissers te laat, verwacht ABN Amro op basis van eigen onderzoek. Ongeveer een derde van de vissers denkt de komende jaren in de financiële problemen te kunnen komen. <

Steenbergen pakt zilver op 200 meter wissel

Marrit Steenbergen heeft bij de EK zwemmen in Rome zilver gepakt op de 200 meter wisselslag. De 22-jarige Nederlandse, die de afgelopen dagen al vier Europese titels veroverde in het Italiaanse buitenbad, kwam net te kort om de Israëlische Anastasia Gorbenko van titelprolongatie af te houden. De 19-jarige Gorbenko, die in baan 2 zwom, pakte net als bij de EK van vorig jaar het goud op de 200 meter wissel, in 2.10,92. <

Brons voor Van Roon op 50 meter vrij

Zwemster Valerie van Roon heeft bij de EK in Rome brons gepakt op de 50 meter vrije slag. De 24-jarige Van Roon tikte in het buitenbad van het Foro Italico als derde aan in 24,64 seconden. Het goud ging naar de Zweedse Sarah Sjöström (23,91 seconden), die de gestopte Ranomi Kromowidjojo opvolgt als Europees kampioene op het sprintnummer. <