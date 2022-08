Gratis maandverband in de bieb. ‘Ik vind dat de overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen’

Een oud T-shirt als maandverband gebruiken, omdat je weet dat je ouders geen geld hebben voor menstruatieproducten; het komt voor in Nederland. ‘Menstruatie-armoede overlaten aan de lokale gemeenten is een te makkelijke zet van de overheid’, aldus Irene Versleek van het Armoedefonds.

(beeld nd)

In Bibliotheek Kampen kunnen bezoekers gratis menstruatieproducten meenemen. (beeld nd)

Kampen

Tussen de spiegels op het toilet van Bibliotheek Kampen hangt een kastje met erboven een duidelijke poster: ‘Neem hier gratis je maandverband of tampons mee’. Door het matte glas zijn de verpakkingen van de producten vaag te zien; de plankjes zijn goed gevuld. Sinds 8 maart, Internationale Vrouwendag, hangt het kastje daar. Het is het resultaat van een vraag die aan Kampenaren was voorgelegd: wat bevordert ongelijkheid?

‘Armoede was een van de veel gegeven antwoorden; omdat het mensen beperkt’, zegt Anne Marth Kuilder, programmamanager inspiratie en participatie Bibliotheek Kampen. Zij werd vervolgens gewezen op de actie van het Armoedefonds om menstruatie-armoede tegen te gaan. ‘Bij dit fonds kun je hee..

