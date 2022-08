Met een gps-halsband kan kat Milou nooit meer verdwalen

De ontdekking van de coronacrisis: mensen en dieren leven dicht op en bij elkaar. Waar zitten ze elkaar in de weg, waar vertoeven ze gelukkig in elkaars nabijheid? Vandaag: katten met een gps-halsband.

Als de voordeur in het slot valt, springt Lotje gelijk tevoorschijn uit de schouderhoge struiken naast het huis. Het zoeken is nu nog naar Milou. Hanane Ramdani (39) kijkt op de Google Maps-achtige kaart op haar iPhone en slaat rechtsaf de stoep op. Ze passeert vijf voortuintjes voor ze weer rechtsaf slaat, een woonwijk in Zwolle-Zuid in. ‘Ik vermoed dat ze onder de glijbaan zit’, zegt ze. Maar bij de grauwe speeltuin waar slechts een schommel, glijbaan en wipkip staan, is Milou nergens te bekennen.

De satellietfunctie op de kaart moet uitkomst bieden. Na nog een blik op haar telefoon steekt Ramdani haar wijsvinger met roze gelakte nagel naar links: ‘Het is die kant op.’ Het icoontje dat Milou voorstelt leidt naar een steegje dat tussen a..

