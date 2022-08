Groot-Brittannië keurt eerste ‘seizoensprik’ tegen corona goed

Ook Nederland zal het aangepaste vaccin naar alle waarschijnlijkheid vanaf half september inzetten om in elk geval kwetsbaren en ouderen beter te wapenen tegen de coronavirussen die nu rondgaan. Daartoe moet het vaccin eerst wel worden goedgekeurd. Het Europees medicijnagentschap de EMA zal dat naar verwachting volgende maand doen.

Een verpleegster met het Moderna-vaccin voor ze deze zal toedienen. De vaccinmaker heeft nu een ‘seizoensprik’ ontwikkeld, die in het Verenigd Koninkrijk is goedgekeurd.

De vaccins die tot nu toe werden toegediend, zijn ontworpen tegen het originele coronavirus dat zich begin 2020 verspreidde over de wereld. Inmiddels is het virus echter geëvolueerd. Gevolg is dat de vaccins weliswaar nog behoorlijk goed en langdurig beschermen tegen ernstige ziekte, maar dat de bescherming tegen het besmet raken zelf al enkele maanden na vaccinatie afneemt, tot nog maar tientallen procenten.

1,7 keer zoveel bescherming

Het nieuwe vaccin, van fabrikant Moderna, draagt het lichaam op om behalve uitsteekseleiwitten van het oorspronkelijke virus ook stekeltjes te maken van de omikronvariant. Het afweers..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .