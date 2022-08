Rotterdamse kraaien zijn berucht, maar uiteindelijk trekken ze aan het kortste eind

De ontdekking van de coronacrisis: mensen en dieren leven dicht op en bij elkaar. Waar zitten ze elkaar in de weg, waar vertoeven ze gelukkig in elkaars nabijheid? Vandaag: de Rotterdamse kraaien.

Waarschuwing voor agressieve kraaien in Rotterdam.

Zul je altijd zien: bereid je je voor om een bloedstollend verslag te schrijven van de strijd tussen mens en dier, in casu die tussen mens en kraai, blijkt die strijd alweer gestreden. Voorlopig, althans.

Voor nu is het nest leeg en lijkt het ergste gevaar geweken. Bij frietkraam Jason’s Place aan de Rotterdamse Olympiaweg gaat het alweer over de nieuwe aankopen van de club die hier al generaties door de aderen stroomt. Al was dat niet anders toen het zwarte kraaienpaar nog wel zijn duikvluchten uitvoerde vanuit ‘boom zes’, geteld vanaf het met Feyenoord-verwijzingen behangen snackhonk achter voetbalstadion de Kuip.

‘Let op!!! Agressieve kraaien’

Maar de kraaien? ‘Die z..

