Mbo’ers doen mee aan de Utrechtse Introductietijd: ‘Zij moeten de kans krijgen om echt student te zijn’

Mbo’ers verdienen ook een studentenleven, zegt Jelmer Becker. Mbo-studenten mogen dit jaar voor het eerst meedoen aan de Utrechtse Introductietijd (UIT). Becker is voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO) en een van de organisatoren van het project.

(beeld nd)

Jelmer Becker: 'Laten we kijken of er aansluiting is. Ik ken genoeg mbo-studenten die dat willen.’

Utrecht

Hoe is dit project tot stand gekomen?

‘Het is een initiatief van een studentenraad met studenten van vier mbo-scholen in Utrecht. Twee jaar geleden kwamen we bij elkaar en besloten iets te gaan doen om mbo’ers bij het studentenleven te betrekken. Sinds 2020 zijn mbo’ers officieel erkend als studenten.

Toch hebben ze niet dezelfde rechten als studenten aan hbo’s en de universiteit, en hebben ze geen studentenleven. Je hoort soms dat mbo-studenten niet worden toegelaten tot studentencafés, en er zijn ook vrijwel geen studentenverenigingen voor mbo’ers. Dat willen wij aanpakken.’

Waarom is dit zo belangrijk?

‘Je ziet dat er een kloof is tussen mbo-studenten, en hbo- en universiteitsstudenten. Ons doel is om die kloof te dichten. Do..

