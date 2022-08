Reint blikt terug op de aardbeving in zijn dorp: ‘De overheid liet ons in de steek. Dat is erg’

De aardbeving bij Huizinge, dinsdag tien jaar geleden, was een kantelpunt. Inwoner Reint Wobbes kan nog boos worden over het onbenul en de brutaliteit van de NAM en Shell bij de afwikkeling van de schade. De overheid moet de eigen burgers weer recht doen en ze niet langer verachten.

Huizinge

Reint Wobbes (81) is van vele markten thuis. Als secretaris van de ‘Stichting Oude Groninger Kerken’ was hij nauw betrokken bij tal van restauraties van oude kerken. Ook is hij historicus en kenner van het gebied waar hij woont, een in Europa uniek en eeuwenoud cultuurhistorisch landschap.

Wobbes is ook een betrokken kerklid van de protestantse gemeente van Huizinge. Elke ochtend om 08.00 uur gaat hij met Evert, zijn hond, naar de iets verderop gelegen dertiende eeuwse Romaanse kerk, vernoemd naar Johannes de Doper. De kerkdeur zet hij uitnodigend open. ‘We willen als gemeente gastvrij zijn’, is zijn even simpele als duidelijke verklaring.

landerijenEen enthousiaste toerist schreef in het gastenboek, in de hal van de kerk:..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .