Wat te doen om het grote tekort aan ervaren timmerlieden op te lossen? In 1861 wist men dat wel

Armoe onder ‘de werkende stand’ en gebrek aan schilders, stukadoors en timmerlieden leidden in 1861 tot een nieuwe vorm van onderwijs: de ambachtsschool. Amsterdam had de primeur.

Rond 1850 had Nederland een herkenbaar probleem: er waren te weinig geschoolde bouwvakarbeiders in het land. Aan timmerlieden, metselaars, schilders en stukadoors bestond een groot gebrek. Precieze gegevens ontbreken, maar in de woningbouw waren naar schatting 25.000 bouwvakkers aan het werk. Gezien de woningnood waren het er veel te weinig. Werklieden uit Duitsland konden de nood niet lenigen.

De woningnood is feitelijk en indringend beschreven in het klassiek geworden proefschrift van de historicus I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870) uit 1925. Vooral met de huisvesting van de arbeiders was het droevig gesteld, schrijft Brugmans. In de steden woonden arbeiders vaak in huizen die door de be..

